Correctie Minigids Schenken: uitsmeren eenmalige vrijgestelde schenking

Nieuws|De Consumentenbond ontving veel meldingen van leden aan de hand van de Minigids Schenken over het uitsmeren van de eenmalige vrijgestelde schenking voor de eigen woning. Bij navraag bij het Ministerie van Financiën blijkt dat de informatie uit gebruikte Kamerstukken niet helemaal juist is.

Correctie

In de Minigids Schenken staat op pagina 20 dat je nog maximaal €46.824 aan je kind mag schenken als je eerder een hoge schenking hebt gedaan en dat je die over 2017 en 2018 mag uitsmeren. De informatie uit de gebruikte Kamerstukken blijkt niet helemaal juist.

Je mag €46.824 in 2017 of in 2018 schenken en dat spreiden over 3 jaar. Schenken in 2018 bijvoorbeeld betekent: spreiden over 2018, 2019 en 2020.

Blij met reacties

De Consumentenbond stelt het zeer op prijs dat lezers contact opnemen als zij iets opmerken. Heb je ook iets gelezen of gezien wat misschien niet klopt? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 tot 18:00 uur naar 070 - 445 45 45 of stuur een bericht via het contactformulier.

Lees meer: