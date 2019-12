Wat je moet weten over schenken en de fiscus

Gulle gevers en de belastingaangifte

Vaak zijn giften aftrekbaar van de belasting. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Met deze checklist weet je waar je aan toe bent.

1. Vul giften aan het goede doel in de aangifte in

2. Verhoog de aftrek bij schenkingen aan culturele instellingen

3. Concentreer je giften in 1 jaar

4. Profiteer optimaal van de aftrekpost giften

5. Check of je door vrijwilligerswerk recht hebt op giftenaftrek

6. Draag je vermogen over aan de volgende generatie

7. Schenk een bedrag tot €52.752 voor eigen woning

8. Schenk aan je kind voor iets anders dan zijn huis

9. Papieren schenking (schuldigerkenning)

Je kunt giften aan het goede doel van je inkomen aftrekken als je ze doet aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling). Je moet dan wel de officiële naam van de instelling weten.

Je mag niet meer aftrekken dan 10% van je drempelinkomen (dat is je totale inkomen voordat je daar de persoonsgebonden aftrekposten van aftrekt). Bovendien is de eerste 1% (minimaal €60) van je drempelinkomen niet aftrekbaar. Bij fiscale partners gaat het zelfs om het inkomen van beide partners samen.

Doe je een gift aan een culturele ANBI, dan mag je zelfs 125% van het geschonken bedrag aftrekken. De maximale verhoging bedraagt €1250. Dat maximum bereik je bij giften aan culturele instelling voor een bedrag van €5000. Weet je niet of het goede doel dat je op het oog hebt een culturele ANBI is? Check dan of er in de lijst achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.

Om het effect van de drempel te verminderen kun je de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1 keer schenken. Je hebt dan maar 1 keer met een drempel te maken en kan dus in totaal meer belasting aftrekken. Pas wel op dat je niet méér dan je maximum geeft.

Je kan de drempel en ook het maximum zelfs helemaal buiten spel zetten door (minstens) 5 jaar lang hetzelfde bedrag te schenken aan dezelfde instelling. Je moet dit dan wel van tevoren vastleggen in een overeenkomst. Op deze manier kun je niet alleen aan een ANBI geven, maar ook aan bepaalde verenigingen. Elke euro die je geeft is dan aftrekbaar.

Als je afziet van een vergoeding voor vrijwilligerswerk bij een ANBI-organisatie kun je daarvoor soms ook een bedrag opvoeren als een gift. Je moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

De vergoeding is maximaal €150 per maand en niet meer dan €1500 per jaar.

De organisatie is in staat de vergoeding uit te betalen.

De organisatie heeft daarvoor een regeling en wil de vergoeding ook echt uitbetalen.

Je kunt zelf bepalen of je de vergoeding aan de organisatie schenkt.

Wanneer je als vrijwilliger kosten maakt voor een ANBI (denk aan reiskosten, porto en kosten voor papier, enveloppen en inkt) kun je die kosten ook opvoeren als gift. Zelfs als de instelling geen vergoedingsregeling heeft.

Als je geld geeft aan je kinderen (of andere familieleden), kun je dat niet aftrekken van je inkomen in je aangifte. Je kind moet er zelfs schenkbelasting over betalen, voor zover het bedrag hoger is dan de vrijstelling. Door nu alvast de vrijgestelde bedragen te schenken (als je de ruimte hebt), betalen de kinderen later wel minder erfbelasting. In 2014 mocht je maximaal €5229 schenken per kind zonder dat die schenkbelasting hoeft te betalen. In 2015 is dat €5277.

Tot 31 december 2014 gold er een extra ruime vrijstelling voor de schenkbelasting. Je mocht maximaal €100.000 belastingvrij schenken als dat vervolgens gebruikt wordt voor de eigen woning. Deze extra verhoogde vrijstelling is per 1 januari 2015 weer teruggebracht tot de normale eenmalig verhoogde vrijstelling en bedraagt €52.752.

Gaf je in 2013 of 2014 een bedrag met gebruikmaking van de eenmalig verhoogde vrijstelling van €100.000 voor een verbouwing, dan moet de verbouwing binnen 2 jaar (24 maanden) met dit bedrag zijn betaald.

Let op de valkuilen

Zo'n schenking is niet altijd zo verstandig als het lijkt, dus let wel op de valkuilen. En vergeet niet dat je wel aangifte schenkbelasting moet doen van deze schenking. Ook al betaal je geen belasting. Het aangifteformulier voor 2015 is beschikbaar.

Let op: de vrijstelling van €52.752 komt niet bovenop de vrijstelling van €5277. Als je dus €5000 schenkt (vrij te besteden), mag je maximaal nog €47.752 schenken voor de eigen woning. Geef je dan toch nog €52.752 voor de eigen woning, dan moet je over €5000 belasting betalen.

Je mag aan je kind tussen de 18 en 40 jaar in totaal 1 keer (dus niet 1 keer per jaar) een bedrag tot €25.322 belastingvrij schenken. Als hij of zij het geld (gedeeltelijk) gebruikt voor een peperdure studie, mag je zelfs maximaal €52.752 belastingvrij schenken. Je kind moet het hele bedrag dan wel gebruiken voor de studie. Deze vrijstelling geldt alleen voor een studie die tenminste €20.000 per jaar kost. De jaarlijkse vrijstelling van €5277 is niet van toepassing in het jaar dat je deze eenmalige vrijstelling toepast. De vrijstelling van €52.752 voor het eigen huis kan ook niet (volledig) worden toegepast in combinatie met deze vrijstellingen.

Wil je vermogen overdragen aan je kind zonder het geld te hoeven missen tijdens je leven, dan kun je bedragen schuldig erkennen. Dat moet bij de notaris worden geregeld. De schuldig erkende bedragen verlagen op de eerstvolgende 1 januari je vermogen in box 3. Het box 3 vermogen van je kind wordt wel verhoogd met deze bedragen, omdat je kind een vordering op jou heeft.

Gegeven is gegeven

Doel van een papieren schenking is het verlagen van de erfbelasting. Wat al weggegeven is, behoort immers niet meer tot de erfenis.

Pas op: deze constructie is sterk af te raden als de extra belastingheffing in box 3 hoger wordt dan de besparing van erfbelasting. Dat is het geval als je kind belasting in box 3 moet betalen, terwijl je eigen belasting in box 3 niet afneemt door de schuld. Dat is zo als je eigen vermogen onder het heffingsvrije vermogenin box 3 valt (bijvoorbeeld omdat bijna al je vermogen in je eigen huis zit).

