Wilsverklaring of levenstestament?

Wil je het goed regelen voor jezelf en je naasten? Leg dan in overleg met je (huis)arts je medische wensen vast in een wilsverklaring. En ga naar de notaris voor een levenstestament. Vooral bij financiële zaken is het lastig om zonder levenstestament taken van je over te nemen. Bij banken en andere instanties is een officieel levenstestament vaak verplicht.

Je medische wensen kunnen ook in een levenstestament. Maar uit de praktijk blijkt dat je wensen er vaak niet specifiek genoeg in staan. Of je arts weet niet of je wensen nog actueel zijn. Wij raden je daarom aan om je medische wensen in een wilsverklaring te zetten. Tip: verwijs in je levenstestament naar je wilsverklaring voor alle medische zaken.