Conclusie

Geen van de panelleden verkoos de Velour Noir-capsule boven hun eigen favoriete Nespresso-cup, maar omdat de prijs lager is dan die van Nespresso en deze capsules gewoon bij de Albert Hein te koop zijn, is het ook geen bezwaar om ze eens te proberen.

De test

Nespresso bezitters - 8 in totaal - gingen de vergelijking met Nespresso aan. We vonden in de supermarkt 4 van de 6 sterktes. De panelleden kozen van Velour Noir de sterkte die naar verwachting het dichts bij hun favoriete Nespresso-capsule in de buurt zou komen en probeerden die uit.

De beoordeling

De meeste van de 8 testpersonen vonden dat het plaatsen ervan wat zwaarder ging dan een capsule van Nespresso, maar het gebruik ervan leverde vooralsnog geen problemen op. Over de smaak was niemand superenthousiast. Niemand verkoos Velour Noir boven de Nespresso-cups die ze zelf gebruikten. Waarom dat is, is niet eenduidig te benoemen. De een vind hem zurig en scherp, een ander niet pittig genoeg, weer een ander niet aromatisch genoeg of te slap. Uiteenlopende meningen dus.

Een panellid dat thuis ook al DE L'Or drinkt, vind het wel een goede vervanger van Nespresso-cups.

Andere alternatieve capsules en hun prijzen vind je onder 'goedkoopste kopje espresso'.

Wat zijn de Mondelez Velours Noir-capsules?

Er waren al andere alternatieven voor de Nespresso-capsules - zoals De L'Or - maar dit najaar zijn daar de Velours Noir-capsules van Mondelez bijgekomen. Je koopt ze gewoon in de supermarkt. Er zijn 6 verschillende sterktes volgens de verpakking maar in de supermarkt vonden wij er maar 4.

Net als de capsules van De L'Or zijn ze in de doos nog eens per stuk verpakt. De capsules zijn van kunststof en niet voorgeperforeerd.

Kosten

De Velours Noir-capsules kosten €3,09 per 10 cups en zijn daarmee goedkoper dan Nespresso. En omdat je ze per pakje van 10 stuks kunt kopen, kun je ze makkelijk een keer proberen.