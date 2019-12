Camry CR 4402 : eerste indruk

Eerste indruk|De Camry espressomachine is een halfautomaat voorzien van een stoompijpje voor het opschuimen van melk. Hij is te koop bij Telsell. Een espressomachine om te overwegen?

Camry CR 4402 : review

Conclusie

De espresso uit de Camry smaakt niet verkeerd, en de temperatuur is oke, maar de cremalaag is filterdun. Het opschuimen van melk gaat lastig omdat er weinig ruimte rondom het stoompijpje is. Opvallender nog, het lampje dat uit zou moeten gaan wanneer de machine klaar is om te stomen bleef maar branden. Al met al is het zeker niet de beste espressomachine die er is, wel een van de goedkoopste halfautomaten.

Prijs

Camry is een merk dat voornamelijk via Telsell en andere aanbiedingssites verkocht wordt. Telsell verkoopt hem voor €79,95. Dat is niet de scherpste aanbieding, op andere aanbiedingsites hebben we prijzen gezien van €69,95 (exclusief verzendkosten). Voor een halfautomaat is het wel een aantrekkelijke prijs, het is een van de goedkoopste halfautomaten.

Melkopschuimen

De Camry espressomachine is voorzien van een stoompijpje voor het opschuimen van melk. De hoeveelheid stoom regel je met een draaiknop aan de zijkant van de machine. Je moet wachten met melkopschuimen tot het rode lampje uit gaat, maar bij ons bleef dat lampje maar branden. We zijn uiteindelijk toch maar gaan proberen de melk op te schuimen maar dat gaat lastig omdat er weinig ruimte rondom het stoompijpje is.

Warme kopjes

De bovenkant van de machine is vlak en voorzien van een hekje zodat je je kopjes bovenop kunt neer zetten. Als je de machine wat langer aanzet wordt het nog aardig warm ook. De plaat zelf zo'n 38 graden, de de kopjes warmden op tot zo'n 30 graden.

Kunststof

Hoewel de machine op het eerste gezicht wat metalen panelen lijkt hebben is hij geheel van kunststof. Daardoor lekker licht, maar het oogt wel goedkoop. Het gecombineerde maatlepeltje en tampertje dat er bij zit voor het aandrukken van de koffie is ook van kunststof en voelt niet bijster stevig.

Tampen is lastig

De koffie is niet goed aan te stampen met de bijgeleverde tamper. Ten eerste omdat die tamper niet stevig is, maar vervelender nog het filtertje draait in de houder. Zeker als je twee kopjes na elkaar zet is dit vervelend want dan is de filterhouder heet en kun je het filter niet goed meer beetpakken.

Hydraulisch systeem

De machine meldt, gek genoeg met een rood lampje, wanneer hij klaar is voor gebruik. Voor het eerste gebruik moet het hydraulische systeem gevuld worden met water. Dat duurt best wel even, dus direct een kopje koffie zetten kan niet. Daarbij komt dat er dus altijd water in het systeem staat en dat is, als je hem langere tijd niet gebruikt hebt, niet zo fijn natuurlijk. In dat geval kun je de boel beter even doorspoelen voor je weer een kopje zet. TelSell meldt in de specificaties dat je de temperatuur kunt instellen maar dat is niet zo.

Voordelen

Goedkoop

Verwarmingsplaat voor kopjes

Nadelen

Het snoer is vrij kort

Het waterreservoir is smal en daardoor lastig te vullen

De Camry heeft alleen een 1 kops filter

De machine is alleen geschikt voor gemalen koffie. Er wordt niet expliciet vermeld dat de Camry CR 4402 niet geschikt is voor gebruik met ESE pads maar wij raden het in ieder geval af; het was geen succes.

Er is weinig ruimte bij stoompijpje voor melkopschuimen en het lampje dat uit zou moeten gaan als je kan gaan stomen gaat maar niet uit.

Wat is de Camry CR4402?

De Camry espressomachine is een halfautomaat voorzien van een stoompijpje voor het opschuimen van melk.

Specificaties Camry CR 4402:

15 bar

Stoompijpje voor melkopschuimen

1.5 liter watercontainer (verwijderbaar)

Stalen boiler

Maximale boiler capaciteit: 300 ml

Indicatie lampjes

Verwijderbare lekbak

Stoom regelaar

Vermogen 1500W

Afmetingen: 28.8 x 26 x 36.1 cm

Tip:

Vergelijk espresso-apparaten op kwaliteit van de espresso, benodigde opwarm- en bereidingstijd, temperatuur, gebruiksgemak en energieverbruik.