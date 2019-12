Coffee Brokers Espresso Capsulemachine

Conclusie

De capsulemachine van Coffee Brokers zal waarschijnlijk geen revolutie veroorzaken onder gebruikers van koffiecupjes. De machine heeft dezelfde functionaliteit als de meeste capsule-systemen die wél onder de vlag van Nespresso worden gevoerd. Het uiterlijk van de machine en het feit dat er een apparaat zonder licentie van Nespresso op de markt verschijnt is wel onderscheidend. We nemen de Coffee Brokers ook op in onze test espressomachines om te kijken hoe hij presteert.

Nespresso-machines

Sinds de introductie van Nespresso-cupjes in Nederland bestaat de markt van bijbehorende machines uit vier merken: Magimix, Krups, KitchenAid en DeLonghi. Al jarenlang is Nespresso door middel van licenties bepalend in welk merk, welke machines in welk land mag voeren. Te midden van deze alleenheerschappij van Nespresso duikt nu een machine op van Coffee Brokers: een capsulemachine, geschikt voor Nespresso, maar zonder verbintenis met Nespresso. De machine is onder andere verkrijgbaar via de rentepuntenwinkel van de ING en via enkele kook- en koffiewebsites. De machine kost €295.

Het apparaat

Een van de eerste dingen die opvalt is het stoere rvs uiterlijk van de redelijk compacte machine. Het apparaat doet eerder denken aan een traditionele Italiaanse espressomachine dan aan een Nespresso-machine. De hendel aan de zijkant draagt ook bij aan het rustieke uiterlijk van de machine. De watercontainer is met 1,2 liter van gemiddelde grootte.

In gebruik

De Coffee Brokers werkt eigenlijk hetzelfde als de meeste Nespresso-machines. Het apparaat heeft een knop voor espresso en een knop voor een lungo. De hoeveelheid water die de machine afgeeft is per lungo of espresso ook zelf af te stellen, en kan altijd weer worden teruggezet naar de fabrieksinstelling. Het lekbakje waar het kopje op staat is in hoogte verstelbaar en volledig weg te halen. Het apparaat heeft een zelfde soort brommend, ratelend geluid tijdens het koffiezetten als de meeste Nespresso-machines. Heel erg storend is het niet, maar verwacht geen stille machine. Het terugplaatsen van de watercontainer gaat een beetje lastig, zeker wanneer de machine met de achterkant tegen de muur aanstaat. Een rekje bovenop het apparaat suggereert een warmhoudplaatje voor espressokopjes, maar dat is het niet. Het kan gebruikt worden voor het plaatsen van een paar kopjes.

Schoonmaken

Het lekbakje kun je er makkelijk afhalen en legen. De opvangbak voor de capsules is ook makkelijk uit de machine te halen, maar heeft een minpunt: het bakje heeft geen afvoer voor water dat direct uit de capsuleopening met de gebruikte capsule in het bakje komt. Als je de capsules vanuit het opvangbakje direct in de vuilnisbak zou gooien, dan gaat er een flinke scheut water mee.

Coffee Brokers wordt getest

Als je de Coffee Brokers niet via de ING rentepuntenwinkel kunt kopen dan betaal je €295 voor de machine. Dat is een flinke investering voor een capsulemachine zonder melkopschuimer. Daarom nemen we de Coffee Brokers ook op in onze test espressomachines om te kijken hoe deze machine het doet in vergelijking met de Nespresso-machines die we al testten. De resultaten zullen eind november te zien zijn in onze vergelijker.

Voordelen

Opvallend uiterlijk voor een capsulemachine

Stoere looks

Nadelen

Watercontainer is moeilijk terug te plaatsen

Opvangbak voor capsules heeft geen waterafvoer

Bekijk de testresultaten van alle Nespresso-machines