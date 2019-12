Wat zijn de Coffeeduck hervulbare espressocups?

Achterliggende gedachte van Coffeeduck: Nespresso cupjes zijn duur, 35 cent per stuk en je bent gebonden aan de 16 verschillende smaken die Nespresso biedt. Coffeeduck geeft je meer variatie in smaak - je vult het cupje met je eigen favoriete koffiemelange - en je hebt lagere kosten dankzij hergebruik.

Langere tijd te gebruiken

In 2010 testten we al eerder hervulbare cupjes van Nexpod voor de Nespressoapparaten. Verschil met de Nexpod is dat de cups van Coffeeduck geen papieren filtertje hebben; ze kunnen in de vaatwasser en zijn veel vaker dan 3 keer te gebruiken. Volgens de fabrikant wel 2 tot 3 jaar bij intensief gebruik.

Je koopt de navulbare cups per 4, zodat je ook voor meerdere mensen snel achter elkaar een kopje koffie kunt zetten.

Twee versies

Er zijn twee versies:

een bruine, te gebruiken in Nespressomodellen geproduceerd voor oktober 2010;

een zwarte voor de modellen van na oktober 2010.

Als je niet weet welk model je hebt, bekijk dan het volgende:

Bij de Nespressomodellen van voor oktober 2010 is de cilinder (waarin je de cupjes plaatst) glad en de cupjes komen ongedeukt uit de machine. Bij de nieuwe apparaten is de cilinder gekarteld en worden de cupjes aan de onderzijde ingedeukt.

Aangaande de koffie adviseert Coffeeduck espressokoffie met een fijne constante maling, verder ben je vrij om je eigen koffiemelange te gebruiken. Op de website geeft Coffeeduck wel enkele suggesties.

Wat vinden wij van Coffeeduck? Lees de review.

Coffeeduck: review

Conclusie

De cupjes blijken inderdaad langer dan 3 keer mee te gaan, maar of ze ook daadwerkelijk 2 tot 3 jaar meegaan hebben we niet kunnen onderzoeken in de korte tijd.

Een cupje dat nog warm is meerdere malen achter elkaar gebruiken werkt niet zo handig, dus gebruik dan steeds een nieuwe.

Als het cupje nog nat is krijg je tijdens het vullen ook koffie aan de buitenzijde. Zorg er dus voor dat het cupje goed droog is.

Goedkoper

Met deze hervulbare cups is het zetten van kopje koffie meer werk, maar het is wel aanzienlijk goedkoper. De cups kosten per 4 stuks 14,95 euro inclusief verzendkosten. In een cupje past ongeveer 4,5 gram koffie (in Nespresso zit 5,7 gram). Kosten: 6 cent in plaats van 35 cent. Als je de cupjes voor minstens 52 kopjes koffie gebruikt heb je de investering terugverdiend en dat is makkelijk te halen.

Tips bij het gebruik

Het navullen van de cupjes gaat het best in een ondiepe bewaardoos met een rechte rand. Je haalt het cupje door de koffie en drukt hem tegen de binnenkant van de bewaardoos. Dan druk je de koffie aan met een theelepeltje en sluit het deksel.

Zet de cup met de het sluitlipje naar boven wijzend in de Nespressomachine en zet een kopje koffie. In een enkel geval bleef de cup hangen bij het openen van het apparaat, maar de cup is dan weer naar beneden te duwen met een theelepeltje.

Na gebruik de koffie eruit kloppen en het cupje afspoelen onder de kraan. Als je de cup niet gelijk schoonmaakt kun je de koffie er later uit halen met een theelepeltje. De cupjes kunnen ook in de vaatwasser, maar zijn daarvoor wel erg klein, zorg er dan voor dat ze niet het bestekmandje uit kunnen en door de vaatwasser gaan dansen.

Lees ook: Wat zijn de Coffeeduck hervulbare espressocups?

Vervolg op de Coffeeduck review - Update 15 juni 2012

Afgelopen maart gaven we een eerste indruk van de Coffeeduck hervulbare espressocups voor de Nespressomachine. We vertelden in het kort over de cupjes en het gebruik ervan. We kregen hier veel reacties op. Zo bleek niet iedereen enthousiast te zijn over de cupjes; de cups zouden tot beschadiging van de machines leiden. We besloten er een klein vervolg aan te geven.

Op de huishoudbeurs werd ons verteld dat een Coffeeduckcupje 2 tot 3 jaar meegaat. Om te kijken hoe lang het cupje mee zou gaan en of het Nespressoapparaat het zolang uit zou houden, wilden we het cupje minstens 100 keer gebruiken.

Er zijn twee varianten Coffeeduckcupjes. In 2010 heeft Nespresso haar Nespressomachines aangepast. Coffeeduck verkoopt daarom cups voor Nespressoapparaten gefabriceerd vóór 2010 (het goudbruine cupje) en cups voor de apparaten van ná 2010 (het zwarte cupje). Wij testten beide varianten.

Onze Nespressoapparaten overleefden de test. En de navulcups voor het oudere Nespressoapparaat doen het beter dan die voor het nieuwere model.

Het goudbruine cupje deed het dus goed. Het zag er na 100 keer kopjes espresso zetten wat ingedeukt en klein beetje gerafeld uit aan de binnenkant, maar naar ons idee prima om nog wat langer te gebruiken. Het zwarte cupje haalde de 100 keer niet. Na 3 verschillende zwarte cupjes te hebben uitgeprobeerd, gaven we het op. Alle 3 cupjes waren dusdanig beschadigd dat we het niet verantwoord vonden om er nog een kopje espresso mee te zetten. Stukjes van de cup kwamen eraf. Eén cupje konden we 32 keer gebruiken, voordat er een reepje plastic los kwam te zitten. De andere cupjes redden de 15 keer nog niet eens. Opvallend was dat er met het zwarte cupje veel koffiewater achterbleef in het Nespressoapparaat. Regelmatig het opvangbakje en de onderkant van het apparaat schoonmaken is het advies.

Hoe lang een Coffeeduckcupje mee gaat valt en staat ook bij een juist gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing dus goed door voordat je er mee aan de slag gaat. We lieten het cupje minstens een uur afkoelen, voordat we het na het afspoelen onder de kraan weer gebruikten. De cups worden per 4 verkocht, waardoor je in ieder geval 4 kopjes achter elkaar kan zetten. En let ook goed op dat je het cupje met het sluitlipje naar boven in de Nespressomachine plaatst. Een tip voor de fabrikant: het sluitlipje zou een andere, opvallende, kleur mogen hebben.