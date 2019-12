Eerste indruk|Voor Nespresso-apparaten ben je niet langer verplicht om Nespresso-cupjes te gebruiken. Douwe Egberts introduceert L’Or Espresso-capsules. Er zijn zes smaken verkrijgbaar variërend in sterkte, waaronder een cafeïnevrije variant. Wat kiezen liefhebbers: Douwe Egberts of Nespresso?

Wat is Douwe Egberts L Or Espresso?

Nu het patent van Nespresso op de espresso-cupjes is vervallen, komen andere bedrijven ook met cupjes of capsules. We bekeken al eerder hervulbare cupjes van Nexpod en het capsulesysteem van Illy. Nu is Douwe Egberts aan de beurt met hun capsules voor Nespresso apparaten. Er zijn zes smaken verkrijgbaar variërend in sterkte, waaronder een cafeïnevrije variant.

In tegenstelling tot de cupjes van Nespresso zijn de capsules van Douwe Egberts niet van aluminium maar van doorzichtig kunststof. Ze zitten afzonderlijk verpakt in een kunststofzakje. De capsules zijn al voorzien van gaatjes, daardoor ruik je de koffie zodra je het zakje openmaakt. De machine maakt dus niet eerst de gaatjes in de capsule zoals dit bij de cupjes van Nespresso wel gebeurt.

Heeft Nespresso er een serieuze concurrent bij? Je leest het bij de testresultaten.

Douwe Egberts L Or Espresso: review

51 panelleden van ons thuistestpanel vergeleken de capsules van Douwe Egberts (DE) met de cupjes van Nespresso. We hebben zowel mensen met een milde voorkeur als een sterkere voorkeur laten testen. Beide groepen hebben cupjes uit hun smaakcategorie ontvangen. Panelleden met een milde voorkeur kregen Delizioso van DE en Livanto van Nespresso. De panelleden met een voorkeur voor sterke koffie kregen Forza van DE en Ristretto van Nespresso.

Definitief eindoordeel

We vroegen de panelleden verschillende aspecten van de espresso te beoordelen. Uiteindelijk verkozen 9 van de 51 panelleden Douwe Egberts (DE) boven Nespresso. Wel geven een paar mensen aan dat ze wat vaker de capsules van Douwe Egberts willen proberen voordat ze definitief hun eindoordeel geven.

Uiterlijk van de espresso

Douwe Egberts werd door 9 personen in meer of mindere mate als onaantrekkelijk beoordeeld. Bij Nespresso was dat maar 1 keer het geval.

30 personen vonden de DE espresso wel in meer of mindere mate aantrekkelijk maar niemand beoordeelde de espresso van DE als erg aantrekkelijk. Dat oordeel gaven 9 panelleden wel aan de espresso van Nespresso.

Geur

Op het gebied van geur krijgen beide een positief oordeel en ontlopen de twee elkaar minder.

DE wordt wel iets minder hoog beoordeeld dan Nespresso. Opvallend is dat 6 personen DE als enigszins vies aanduiden en 5 panelleden neutraal zijn.

Niemand geeft aan de geur van Nespresso in welke mate dan ook vies te vinden, 3 panelleden zijn hierover neutraal.

Sterkte

Op het gebied van sterkte wordt Nespresso sterker gevonden dan DE. Daar moet je dus rekening mee houden als je een koffiesmaak kiest.

Smaak

En dan natuurlijk het oordeel over de smaak. Nespresso heeft hier duidelijk de bovenhand.

Alle panelleden vonden de espresso van Nespresso in meer of mindere mate lekker waarvan 33 de espresso heel erg lekker vonden.

Bij DE was 75% van de panelleden ook positief. Daarvan vonden 9 de espresso erg lekker .

6 mensen vonden de espresso van DE in meer of mindere mate vies.

7 waren neutraal in hun oordeel.

Duurt langer

Opvallend is dat meerdere mensen opmerken dat het bij de DE capsule langer duurt voordat het water erdoor is gelopen dan bij de Nespresso-cupjes. De capsules gaan iets minder makkelijk in de espressomachine en de hendel sluit moeilijker. Een ander merkt op dat het zakje waar de capsule in zit moeilijk te openen is. Voor mensen met beperkte kracht of beweging in de vingers is dat een nadeel.

Verpakking

Tot slot leidde de verpakking van DE tot enkele opmerkingen. De capsules zitten in een extra kunststof verpakking en de capsules zelf zijn ook van kunststof. De een denkt dat dit milieuonvriendelijker is dan de aluminium cupjes van Nespresso. Een ander denkt juist weer dat het makkelijker te recyclen is. Wij hebben niet onderzocht wat de milieubelasting is van de capsules.

Kosten

DE capsules kosten €0,31 per stuk.

Nespresso cupjes zijn er vanaf €0,35 per stuk.