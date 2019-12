Princess, Philips, Cuisinart filterkoffiezetapparaten

Wat is een filterkoffiezetapparaat met bonen?

Espressoapparaten zijn populair, maar de filterkoffiebranche komt met een tegenoffensief. De branche introduceerde in 2011 filterkoffiezetapparaten met een ingebouwde koffiemolen.

Hiermee kun je een pot koffie zetten - 10 à 12 kopjes - van versgemalen bonen. Het minimum is 2 kopjes in elk van de 3 apparaten.

De apparaten zijn uitgerust met een permanent filter en/of ze maken gebruik van een standaard papieren filter.

Er zijn modellen met en zonder isoleerkan, timer, instelbare maalgraad of waterfilter.

In tegenstelling tot een espressoapparaat zetten deze apparaten geen koffie onder hoge druk; het water druppelt er - net als bij een gewoon filterkoffiezetapparaat - doorheen.

Als je gekozen hebt hoeveel je wilt zetten, past het apparaat de hoeveelheid koffie daarop aan.

Benieuwd wat wij van 3 filterkoffiezetapparaten met bonen vonden? Lees onze review.

Princess, Philips, Cuisinart: review

Bij de 3 apparaten die wij bekeken kwam geen duidelijke winnaar uit de bus.

Een panel van 42 consumenten proefde blind de koffie uit de apparaten. De geur van de koffie van Philips werd iets lekkerder gevonden, maar op smaak was er geen significant verschil.

Er zijn nog meer overeenkomsten tussen de apparaten:

Je hoeft niet altijd bonen in huis te hebben want ze kunnen ook met gemalen koffie uit de voeten.

Ze kunnen alle drie de sterkte van de koffie instellen op 3 niveaus.

Liever heet water? Dat kan ook.

Princess Coffeemaker & grinder 249401

De Princess is de enige zonder permanent filter, je hebt er gewone papieren 1x4 koffiefilters voor nodig. Het apparaat maakt 10 tot 12 kopjes afhankelijk van de grootte van de kopjes. Op het display staat informatie over benodigd onderhoud.

Plus en minpunten:

+ heldere en gebruiksvriendelijke display;

+ instelbare maalgraad;

+ timer;

- de indicatie van het waterniveau (aantal kopjes) komt niet overeen

met de indicatie op de koffiepot .

Philips Grind & brew HD7751

De Philips kan met het permanente kunststoffilter gebruikt worden maar ook met gewone papieren 1x4 filters. Het apparaat heeft een warmhoudplaatje dat na 30 minuten uitschakelt. In april/mei 2012 wordt de HD7753/00 geïntroduceerd met een thermoskan; dit model is bovendien voorzien van een timer.

Plus en minpunten:

+ permanent filter;

+ instelbare maalgraad;

+ stevige machine;

- er wordt veel gemorst als met een volle kan wordt geschonken;

- kans op verstopping;

- geen timer.



Cuisinart DGB900BCE/BCU

De Quisinart heeft een gouden permanent filter.

Plus en minpunten:

+ voorzien van warmhoudkan, de koffie blijft hierin 4 uur goed op temperatuur;

+ permanent filter;

+ geleverd met waterfilter;

+ timer;

+ de kan is vaatwasser bestendig;

- kans op verstopping;

- de koffie-uitloop is moeilijk schoon te maken;

- de koffiekan van de Cuisinart is moeilijk helemaal te legen. Er blijft altijd een beetje koffie achter;

- hij maakt meer lawaai dan de anderen;

- kleinste bonenreservoir;

- maalgraad niet instelbaar.

