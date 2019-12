Eerste indruk|Er zijn al een tijd alternatieve capsules voor Nespresso. Sindskort is er ook een machine die met Nespresso capsules uit de voeten kan die niet van Nespresso zelf is: de Easycup machine.

Easycup-machine: review

Conclusie

De aanschafprijs van de Easucup-machine lijkt op het eerste gezicht redelijk scherp geprijsd maar op de site van Easycup staat de prijs exclusief BTW. Inclusief BTW is de prijs van het model zonder melkopschuimer €83, en dat is vergelijkbaar met de goedkopere Nespresso-machines. De machine met melkopschuimer is wel gunstiger geprijsd dan de meeste andere capsulesystemen met melkopschuimer. In de uitvoering zijn nog wel een paar puntjes van aandacht wat ons betreft en aangezien hij niet veel goedkoper is dan een Nespresso-machine missen we vooralsnog de meerwaarde van deze machine.

Twee roosters?

Er zijn twee roosters op het apparaat. De ene zit onder de koffie-uitloop, logische plek. Maar die is eigenlijk alleen te verwijderen met behulp van bijvoorbeeld een theelepel. Dat had beter gekund. De ander zit op de basis, maar waar die voor dient? Er staat niets over uitgelegd in de handleiding. Misschien om je kopje op te zetten als je de melk erin giet? Hij is in ieder geval niet verwarmd, dus hij is niet bedoeld voor het verwarmen van je kopje. Ook dit rooster gaat lastig los, en de holter eronder schoonmaken gaat onhandig. Je moet hem leeg dweilen, of de hele basis optillen en kantelen, niet logisch.

Espresso

Er zitten twee standen op de machine. De kleinste is goed voor 40 ml koffie (inclusief de cremalaag). De grootste is zo'n 60 ml. Je kunt de hoeveelheid water echter ook programmeren. Dat doe je door de knop voor de kleine of grote kop langer dan 3 seconden in te drukken. Om hem te resetten moet je de espressomachine uitzetten. Dan de knop voor de grote kop ingedrukt houden en de machine weer aan zetten. Jammer dat er niet ook een in hoogte verstelbare uitloop is, waardoor je geen hoog glas voor, bijvoorbeeld, machiatto kunt plaatsen.

De machine loopt sneller door dan de Nespresso U waar we hem mee vergeleken, de koffie is een tikkie slapper. Verder is opvallend dat de Easycup wat langer blijft nadruppen dan de Nespresso U. De watertank goed aandrukken vermindert het druppen.

Melkopschuimen

Het opschuimen van melk kan zowel met koude als warme melk. Je kunt melk ook alleen verwarmen. Dat gaat prima. De melkopschuimer schakelt vanzelf uit als de melk klaar is.

Wat is de Easycup-machine?

De Easycup-machine is een espressomachine geschikt voor het gebruik van (alternatieve) Nespresso-capsules, maar het is geen machine van Nespresso zelf.

Er zijn twee varianten beschikbaar: het basismodel (€83) is er in zwart en wit en heeft geen melkopschuimer. De luxere versie is er alleen in het zilvergrijs en is voorzien van een losse melkopschuimer (€120).

De machine claimt een pompdruk van 20 bar. Hij is voorzien van een thermoblock voor de verwarming. De hoeveelheid water is in te stellen op 40 ml voor espresso en 110 ml voor een lungo.

De verzamelbak voor capsules heeft ruimte voor 12 gebruikte capsules. Als de machine 10 minuten niets doet, schakelt hij zich zelf uit. Melkopschuimer en espressomachine kunnen afzonderlijk van elkaar aan en uit gezet worden. De watertank heeft een inhoud van 1 liter.

