Eerste indruk|De Delonghi PrimaDonna Elite is een volautomatisch espressoapparaat dat je met een app vanaf de bank kunt bedienen. Het espressoapparaat wordt binnenkort door ons getest. In de tussentijd kijken we alvast naar de app en de chocolademelk-optie. Leuke gimmicks of echte selling points?

Conclusie

De app geeft een volwassen indruk en sluit goed aan op het menu van de machine zelf. Niet alle functies zijn verwerkt in de app, maar dat is ook niet noodzakelijk. Zo zul je uiteraard wel zelf moeten opstaan om een kopje klaar te zetten en om je verse koffie onder de machine vandaan te halen. De rest kan met de app en die werkt goed en snel. Bijna nog beter dan het touchscreen op de machine zelf. We zijn minder onder de indruk van de chocolademelk-functie.

Wat kun je met de app

De PrimaDonna Elite heeft een touchscreen waarmee je het apparaat kunt bedienen. In het menu kun je onder andere:

je gewenste drank selecteren;

voorkeuren voor hoeveelheid en sterkte instellen;

voorkeuren opslaan in een eigen profiel (tot maximaal 6 profielen);

instellingen van het apparaat wijzigen (denk aan temperatuur van de koffie, tijd- en standby-instellingen, etc);

benodigd onderhoud uitvoeren (o.a. ontkalken, spoelen);

statistieken bekijken van het aantal bereide drankjes.

Vrijwel alle opties uit het touchscreen kun je ook uitvoeren met de Coffee Link app.

Coffee Link app in gebruik

Verbinding maken gaat eenvoudig via bluetooth: het koffieapparaat is in mum van tijd verbonden. Om te voorkomen dat anderen binnen bluetooth-bereik het apparaat gaan bedienen, kun je een pincode instellen. De app herkent zelfs wanneer het apparaat in standby staat, en vraagt je of je de machine inderdaad wilt aanzetten.

Goede gebruikservaring

We hebben weinig aanmerkingen op de app. De menu’s ogen overzichtelijk en er is duidelijk aandacht besteed aan een goede gebruikservaring. Daarbij is de app ook zeer responsief en worden opdrachten in de app met minimale vertraging op de machine uitgevoerd. Bij elk drankje krijg je een melding om niet het kopje te vergeten te plaatsen, met de optie om de melding te verbergen in de toekomst.

Bij sommige dranken, zoals de chocolademelk, meldt de app dat je voor het beste resultaat beter de instructies op het display van de machine kunt volgen. De machine begeleidt je iets uitgebreider door de benodigde handelingen, terwijl de app ervan uitgaat dat je alles al klaar hebt staan. Wat ook wel logisch is als je het van afstand bedient.

Voor wie schrikt van de 500 pagina’s dikke handleiding bij het apparaat, bevat de app een aangename functie: een (interactieve) handleiding. Hiermee kun je in een aantal stappen met afbeeldingen het apparaat leren kennen. Van het eerste gebruik tot het onderhoud van de zetgroep.

Het enige minpuntje is de terug-knop: als je net iets te vaak op terug drukt in plaats van het menu te gebruiken, sluit de app zich af en moet je vervolgens weer opnieuw verbinding maken.

Privacy

Bij het opstarten van de app wordt je gevraagd om akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden. Wanneer je deze weigert, en zelfs wanneer je de app geen toegang geeft tot internet, functioneert de app nog naar behoren. Je bent dus niet verplicht overal mee in te stemmen en alles te delen om de app te kunnen gebruiken. Hulde! Zolang je dit niet doet blijft de app je hier wel elke keer aan herinneren bij het opstarten. Hetzelfde geldt ook voor de laatste stappen van de configuratie, waarbij gevraagd wordt naar enkele persoonlijke gegevens.

Welke smartphone?

De app werkt heeft de volgende minimale eisen aan je smartphone:

Bluetooth 4.0 of hoger

Android 4.3 of iOS 7 (iPhone 4s en nieuwer)

Hiermee werkt de app op relatief veel toestellen. Gelukkig ben je niet afhankelijk van de app, want de machine werkt natuurlijk ook zonder app.

Chocolademelk

Delonghi claimt ook de perfecte warme chocolademelk te kunnen bereiden met de PrimaDonna Elite. In het speciale reservoir doe je melk of water en vervolgens chocoladepoeder. Of je cacaopoeder of een kant-en-klare mix moet gebruiken laat Delonghi in het midden. Afhankelijk van de ingestelde dikte wordt er een hoeveelheid stoom door de melk gevoerd.

Het resultaat met Nesquik is hete, warme chocolademelk maar romig konden we het niet noemen. Niet in lijn met de verwachting voor een apparaat dat wel in staat is om cappuccino te maken met een mooie schuimlaag. Mogelijk dat dit met andere chocoladepoeders beter gaat. In combinatie met de matige schenktuit en het schoonmaakwerk na elk gebruik, zijn we niet overtuigd van de meerwaarde van deze functie.

