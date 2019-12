Eerste indruk|Domo MyCoffee is een klein koffiezetapparaat waarbij je koffie zet in een afsluitbare, isolerende rvs-drinkbeker.

Domo MyCoffee: review

Conclusie

Koffiezetten met de MyCoffee levert geen extra gemak op ten opzichte van een gewoon koffiezetapparaat.

Minpunten

Koffie is niet heel denderend, zeker in combinatie met Senseo-pads was ons panel er niet over te spreken;

De beker lekt behoorlijk;

Je kunt niet twee bekers direct achter elkaar zetten;

Openen van de beker gaat stroef;

Vergt oefening om met é é n hand te bedienen;

n hand te bedienen; Doorloopproces kan niet onderbroken worden.

Pluspunten

De afgesloten beker houdt de koffie goed warm;

Beker heeft rubberen grip en is goed vast te pakken, ook als er hete koffie in zit;

Past in de bekerhouder van de auto.

Eigenlijk is de MyCoffee een volstrekt overbodig apparaat. Neem lekker je eigengezette koffie mee in een losse thermobeker die wel lekvrij is af te sluiten.

Domo MyCoffee: wat het is?

MyCoffee is een klein koffiezetapparaat waarbij je de koffie direct in een afsluitbare, isolerende rvs-drinkbeker (400 ml) zet.

Werkt met?

Hij werkt met gemalen koffie en pads.

In de vaatwasser?

De beker mag niet in de vaatwasser, de deksel van de beker wel.

Kleur

Hij is in vier kleuren verkrijgbaar: zwart, rood, oranje en groen.

Is de Domo MyCoffee een onmisbaar apparaat? Lees onze conclusie.

