Wat is de Krups XP 5210

De Krups XP 5210 is een halfautomaat, ook wel handmatige espressomachine genoemd, met een gepatenteerd Tamping System. Hiermee wordt de gemalen koffie die je in de filterhouder doet automatisch aangedrukt. Het systeem zou nadruppelen voorkomen en zorgen voor een droog koffieresidu.

De XP 5210 kan naast gemalen koffie ook overweg met ESE-servings en andere espresso pads.

Specificaties:

1400 W

uitneembaar waterreservoir 1 L

Pompdruksysteem (15 bar)

Rvs thermoblock

Filterhouder met eject-systeem geschikt voor losse koffie voor 1 of 2 kopjes

Pre-brewing systeem: voorbesprenkelen van de koffie voor meer aroma

Melk opschuimen met stoompijpje

Uitneembaar lekbakje

Warmhoudplaatje

Afm. B 23 x D 28,3 x H 30 cm

Wat is onze eerste indruk van de Krups XP 5210.

Krups XP 5210: Review

De Krups XP 5210 wordt in onze vergelijkende test nog uitgebreid getest. We bekeken nu alvast het automatische tamping systeem, een unieke voorziening.

Tanden

Als je de filterhouder hebt gevuld druk je zelf de koffie niet aan, zoals bij andere halfautomaten. Je drukt de filterhouder direct in de machine en draait hem zover mogelijk naar rechts. De filterhouder is voorzien van een uitsteeksel dat dan langs een rij tanden schuift. Als je één kopje zet, draai je door tot het uitsteeksel in het laatste tandje valt. Zet je er twee dan kom je tot tandje zes. Nu is de koffie automatisch aangedrukt en kan je koffie zetten. Simpel.

Kwaliteit

De koffie loopt bij het zetten goed door, al valt het wel op dat een enkel kopje een vrij lichte cremalaag heeft, dat wijst erop dat de tampdruk wellicht toch iets te laag is of de hoeveelheid koffie wat te laag is. Aan die tampdruk kun je in dit geval niets doen, maar de hoeveelheid gemalen koffie wel. Je krijgt er een maatschepje bij, dus in plaats van dat helemaal af te strijken zou je er een klein hoopje op kunnen laten liggen. Bij twee kopjes is de crema wel hazelnoot bruin. Natuurlijk hangt de kwaliteit ook af van de soort koffie, de maling die je gebruikt en hoelang je het water laat doorlopen. De machine stopt zelf de watertoevoer niet, dus ook dat heb je zelf in de hand.

Pre-infusie

Omdat de machine gebruik maakt van pré-infusie lijkt het er misschien op dat de machine het niet goed doet omdat hij niet in een keer doorgaat. Maar dat hoort zo. Een klein beetje water wordt eerst op de koffie gebracht om deze te laten voorwellen en smaken vrij te laten komen. Dan wacht de machine een paar seconden voordat de espresso echt gezet wordt.

Uitwerpsysteem

Ander handigheidje is dat de filterhouder aan de onderzijde een knopje heeft waarmee je het koffiekoekje makkelijk los kan drukken. Dit werkte wel beter bij een kleine hoeveelheid koffie dan een wanneer er koffie in zit voor twee kopjes. En soms bleef bij ons het koffiekoekje aan de machine hangen en zat hij niet in de houder.

Conclusie

De Krups XP 5210 is een fijne kleine halfautomaat die voor een beginner een handige oplossing biedt voor het tampen van de koffie. Wel opletten dat het koffiekoekje niet blijft hangen.