Saeco coffee app: review

De Saeco Coffee app is erg gebruiksvriendelijk en biedt goede en duidelijke informatie in tekst en beeld. Philips zal dit concept ongetwijfeld gaan gebruiken bij meerdere machines en productgroepen. De app is gratis te downloaden in de App-store. Helaas (nog) niet toegankelijk voor Android gebruikers.

Het begin

Je moet eerst kiezen welke Intelia machine je hebt. Vervolgens wordt gevraagd je machine te registreren, daar staat een jaar extra garantie tegenover. Je hoeft dit niet direct te doen, het kan ook later nog. Het volgende scherm is de snelstart.

Snelstart

Dit gaat in 3 stappen:

Uw nieuwe machine uitpakken. De waterhardheid bepalen. Uw eerste Italiaanse koffie.

Alle drie de stappen worden duidelijk in tekst uitgelegd, en je kunt een illustratie bekijken door op een pijltje te drukken. Helemaal makkelijk, er is ook een video bij. De video is in het Engels maar wel in het Nederlands ondertiteld.

Mijn Saeco

Volgende scherm is 'mijn Saeco'. Je ziet de afbeelding van jouw machine en kunt kiezen uit 4 mogelijkheden:

De snelle handleiding maakt onderscheid tussen dagelijks gebruik, onderhoud en aanpassingen. Voor de meeste onderdelen is ook een video opgenomen, sommigen zijn alleen in tekst met illustraties. Handig als je de handleiding kwijt bent want alles wordt behandeld.

maakt onderscheid tussen dagelijks gebruik, onderhoud en aanpassingen. Voor de meeste onderdelen is ook een video opgenomen, sommigen zijn alleen in tekst met illustraties. Handig als je de handleiding kwijt bent want alles wordt behandeld. De accessoires zijn onderhoudsproducten zoals ontkalker, cassettes voor het waterfilter en koffieolieverwijderingstabletten. Je kunt de gewenste accessoires direct kopen.

zijn onderhoudsproducten zoals ontkalker, cassettes voor het waterfilter en koffieolieverwijderingstabletten. Je kunt de gewenste accessoires direct kopen. Er zijn 6 tips en trucs . Alleen bij 'het wijzigen van de instellingen' is een video toegevoegd. Je kunt de tips en trucs ook opslaan als favoriet en er is een zoekfunctie. De zoekfunctie levert echter weinig op omdat er (nu nog) maar enkele tips en trucs zijn.

. Alleen bij 'het wijzigen van de instellingen' is een video toegevoegd. Je kunt de tips en trucs ook opslaan als favoriet en er is een zoekfunctie. De zoekfunctie levert echter weinig op omdat er (nu nog) maar enkele tips en trucs zijn. Bij problemen oplossen kun je op 3 manieren zoeken. Ten eerste worden de symbolen die bij een storing op de machine verschijnen uitgelegd. Daarnaast kan je onder kopje machine op veel voorkomende problemen met de machine naar een oplossing zoeken, bijvoorbeeld "de koffie wordt langzaam gezet". En tot slot kan je zoeken op problemen met de koffie, bijvoorbeeld "de koffie is te sterk". De meest voorkomende problemen kan je zo in ieder geval vinden.

Naast 'mijn Saeco' kun je ook een soort minicursus volgen over koffie, de oorsprong, de bonen, de geur e.d. Wederom voorzien van video's. En tot slot is de app voorzien van recepten voor koffievarianten. Je kunt je favorieten apart opslaan. Leuke extra informatie, maar niet onmisbaar.

Profiel

Bij je gebruiksprofiel worden 6 vragen gesteld:

Wanneer heb je de machine gekocht?

Wanneer heb je de machine voor het laatst ontkalt?

Hoeveel kopjes drink je per dag?

Wat is je waterhardheid?

Heb je een waterfilter geïnstalleerd?

Wanneer heb je het waterfilter voor het laatst vervangen?

Als je deze vragen hebt ingevuld geeft de app je onderhoudstips om uit te voeren. Je krijgt hierbij een instructie, wederom met video. Als je het betreffende onderhoud hebt gedaan kun je dat aangeven; de app onthoudt de datum en houdt daar rekening mee bij nieuwe tips. Je kunt ook kiezen voor 'Herinner mij later'. De meeste espresso machines geven overigens sowieso aan wanneer er ontkalkt moet worden. Dit is een extra herinnering.





Wat is de Saeco Coffee app

Informatie over je espressoapparaat op je smartphone, dat is handig bedacht Philips. Voor de Intelia-serie heeft Philips nu een app ontwikkeld. De app is voor onderstaande modellen geschikt.

HD8751/11

HD8751/95

HD8752/41

HD8752/61

HD8752/83

HD8752/85

HD8752/95

HD8753/83

HD8753/95 of een

HD8753/96

De app biedt recepten,een snelle start, de handleiding, achtergrondinformatie en tips en trucs. Je kunt ook een gebruikersprofiel invullen zodat je informatie krijgt toegestuurd, afgestemd op jouw situatie.

Handig of niet? Lees de review van de Saeco Coffee app