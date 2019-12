Testresultaat

Illy ontwikkelde in samenwerking met espressoapparatenmaker Francis Francis vier espressoapparaten die met Illy-espressocapsules werken:

De Y1 van €159

De X1 van €499

De X7 van €199

De X8 van €249

Wij namen de Y1, oftewel het 'instapmodel' onder de loep. De X7 is beter verkrijgbaar, maar daarvan werd net het verwarmingssysteem vervangen door een boilersysteem. De Y1 heeft al een boiler.

In gebruik nemen

De gebruiksaanwijzing van het Y1-model van de Illy Metodo Iperespresso is duidelijk genoeg om zonder problemen en direct aan de slag te gaan. Het is wel even zoeken naar de aan/uitschakelaar: die blijkt aan de achterkant van het apparaat te zitten, helemaal onderaan. Er gaat dan linksachter een lampje branden, maar dat is nauwelijks te zien. Veel duidelijker is het indicatielampje bij de knop linksvoor, dat aangeeft dat het apparaat klaar is voor espressozetten.

Waterreservoir

Het waterreservoir is makkelijk te openen en te sluiten. De maatvoering op het reservoir is duidelijk. Ook een capsule is makkelijk te plaatsen.

Koffie zetten

Als het lampje bij de knop linksvoor brandt, kan er espresso worden gezet. Het apparaat stopt niet automatisch: daarvoor moet je de knop opnieuw indrukken. Je kunt op deze manier zelf de sterkte van je espresso bepalen.

Verstelbaar

De lekbak onder het koffiekraantje is verstelbaar, zodat er ook grotere koffiekoppen onder passen. Op zich werkt dat prima, maar het staat een beetje knullig in het strakke, gelikte design van dit Y1-model.

Capsulereservoir

Als je na het koffiezetten de capsulehouder opent, valt de gebruikte capsule automatisch in een reservoir. Als je de capsulehouder heel langzaam opent, kan de capsule blijven hangen. Er passen zeven gebruikte capsules in het reservoir.

Warmhoudplaat

Het grote vlakke stuk naast de koffiekraan blijkt een warmhoudplaat voor espressokopjes te zijn. Dit staat nergens in de gebruiksaanwijzing en werd pas tijdens het testen duidelijk.

Wat vindt een panel van 30 personen van de Illy-espresso?

Wat is de Illy Metodo Iperespresso?

De Illy Metodo Iperespresso is een nieuw espressozetsysteem met capsules gevuld met Illy-espressokoffie.

Er zijn verschillende modellen van de Illy Metodo Iperespresso. Wij testten de Y1.

De Illy Metodo Iperespresso borduurt voort op het Nespresso-principe, maar dan met Illy-capsules in plaats van de bekende Nespresso-capsules. Illy zelf noemt zijn Metodo Iperespresso 'uniek en met niets te vergelijken', maar het is vooral de vormgeving van de Y1 ('Y-one') dat echt iets nieuws toevoegt aan de wereld van espresso zetten.

Illy-capsules

De Illy-capsules zijn er in vier varianten: gewone en donkere branding, lungo (met extra veel koffie voor een grote kop) en cafeïnevrij. De capsules worden geleverd in luchtdichte blikken met 21 capsules. De cafeïnevrije capsules zijn per 14 stuks verpakt. De blikken worden in verpakkingen van zes verkocht. Ze kosten €49,14 voor zes blikken met 21 capsules, en de cafeïnevrije €32,76 voor zes blikken met 14 stuks. In beide gevallen komt dat neer op €0,39 per capsule. De Illy-capsules zijn te koop bij dezelfde verkooppunten als de apparaten.

De Y1

Het Y1-model van de apparaten die geschikt zijn voor de Illy Metodo Iperespresso is 24 cm diep, 24 cm breed en bij de 'zetunit' 27,5 cm hoog. Er zit een afvalbakje in voor zeven gebruikte capsules, en een waterreservoir van 0,7 liter. Het lekbakje onder het koffiekraantje is in hoogte verstelbaar, zodat ook grotere kopjes passen. Er zit geen melkopschuimtuit aan dit model. De Y1 kost €159.

Andere modellen

Illy heeft samen met espressoapparatenmaker Francis Francis vier modellen op de markt gebracht die geschikt zijn voor de Iperespresso-methode. Naast de geteste Y1 zijn dat de X1, van €499, de X7 van €199 en de X8 van €249. Deze modellen lijken qua vormgeving iets meer op een klassiek Italiaans espressoapparaat. Alle drie deze modellen hebben wél een melkopschuimtuitje.

Verkrijgbaarheid

De modellen van de Illy Metodo Iperespresso én de capsules zijn te koop via onder andere de webshop van Illy, de Bijenkorf, zaken met luxe huishoudelijke artikelen en diverse elektrowinkels.

Is de Illy Metodo Iperespresso handig in het gebruik?

Een panel van 30 koffieliefhebbers vergeleek de smaak van de Illy Iperespresso met die van Nespresso.

Bekijk ook van de Illy Iperespresso

Smaaktest

Een panel van 30 koffieliefhebbers deed een blinde test. De panelleden beoordeelden de cremalaag en de smaak van de gewone branding-capsules van Illy Metodo Iperespresso en vergeleek de cremalaag en smaak met die van de Livanto-capsules van Nespresso, zonder dat ze wisten welke merken espresso ze beoordeelden en welke espresso in welk kopje zat.

Cremalaag

Van de 30 panelleden vonden 25 dat de cremalaag van de Nespresso er mooier uitzag dan die van de Illy-espresso.

Smaak

Van de 30 panelleden vonden 21 de Livanto-koffie van Nespress lekkerder dan de gewone branding van Illy.

Prijs

De capsules voor Illy Metodo Iperespresso kosten €0,39 per capsule. De capsules van Nespresso kosten €0,33 per stuk.

Conclusie

Zowel qua smaak als cremalaag verkiest een grote meerderheid van het panel de Livanto-koffie van Nespresso boven de gewone branding van Illy Metodo Iperespresso. De Nespresso-capsules zijn ook goedkoper dan die van Illy.

