Eerste indruk|De Illy X9.1 is het nieuwste model van de Illy Iperespresso-serie. Het is een capsule model dat alleen werkt met de Illy capsules. Wat is er opvallend?

Illy X9.1: review

Conclusie

De Illy X9.1 neemt weinig ruimte in op je aanrecht maar is wel hoog. Het waterreservoir zit onderin en is van voren te vullen, dat is erg praktisch. En ook verder is de bediening vanzelfsprekend. De espresso ziet er goed uit en is van goede temperatuur. Kopjes op het warmhoudplaatje worden maar enkele graden warmer.

Waterreservoir

Opvallend aan de Illy X9.1 is dat het waterreservoir onderin zit en dat dit van voren in de machine geschoven wordt. De meeste andere machines hebben een waterreservoir aan de achterkant of zijkant. Door deze plaatsing is het makkelijker de machine in een hoekje te plaatsen, want het waterreservoir schuif je er makkelijk in en uit. Een bijkomend voordeel: het waterreservoir hoeft slechts een deel uit de machine gehaald te worden om hem te vullen. Let wel, voor de lekkerste koffie gebruik je altijd vers water. De machine is door de plaatsing van het waterreservoir hoog, maar is wel weer smaller dan de meeste andere machines. De maximale hoeveelheid water wordt duidelijk aan gegeven met een staafje in het midden.

Warmte

Zodra je de machine inschakelt beginnen de toetsen en een lampje te knipperen. Na 15 seconden gaan deze beide uit, dan is de opwarmfase voorbij. Bovenop de machine is ruimte voor 2 kopjes. Dit deel van de machine wordt tijdens het opwarmen een tikkie warm, maar niet warm genoeg om kopjes echt goed voor te warmen, ze zijn na een half uur maar een paar graden warmer. Met een piepje geeft de machine aan dat hij klaar is om gebruik te worden. De temperatuur van de koffie is niet in te stellen, maar is oké. Hoe de koffie qua kwaliteit is, wordt later dit jaar in ons lab beoordeeld. De testresultaten zijn medio oktober bekend.

Volume

Er zitten 2 knoppen op de machine; 1 voor een espresso (20 ml) en 1 voor een kop van 40 ml. Meer keuze is er niet. Als je een grotere kop gebruikt dan kun je de kopjeshouder een stukje lager zetten, maar voor 40 ml heb je eigenlijk geen grote kop nodig. De opvangbak heeft ruimte voor 10 capsules.

Design

De machine heeft een metal look. Mooi, maar vingerafdrukken zijn er erg goed op te zien. Op de constructie hebben we weinig aan te merken, alleen trilt het kopje wel tijdens het zetten. Het bedieningsgemak is prima. Als extraatje schijnt er een klein lampje in je kopje als je koffie zet. Dat lampje dooft gelijk weer als de koffie klaar is, chique, maar je kunt zonder.

De Illy X9.1 wordt ook getest in ons lab, onder andere op kwaliteit van de espresso. Medio oktober zijn de testresultaten bekend en kun je die terugvinden in de productvergelijker.

Wat is de Illy X9.1?

De Illy X9.1 is een portiesysteem espressomachine die werkt met capsules.

Specificaties Illy X9.1:

De machine wordt geleverd met 10 capsules medium roast en 4 capsules dark roast. Er zijn in totaal 10 verschillende capsules verkrijgbaar. Let op: capsules zijn alleen online te verkrijgen.

capsules zijn alleen online te verkrijgen. Bij de machine wordt 1 sachet met ontkalkingsmiddel (citroenzuur) geleverd.

Capaciteit waterreservoir: 0,7 l.

12,3 x 26,9 x 26,2 cm (L x B x H).

Zet 1 kopje per keer.

Van voren afneembaar waterreservoir.

Schakelt na 30 minuten naar energiezuinige modus (is verplicht).

Warmhoudplaat voor 2 kopjes.

Geen temperatuur instelling mogelijk.

Geen melkopschuimvoorziening.

