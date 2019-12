Nespresso Expert (IFA 2016)

Eerste indruk|Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, probeerden we de nieuwe Nespresso Expert. Wederom een opvallende verschijning van Nespresso met enkele nieuwe functies en een app.

Conclusie

Nespresso slaat een nieuwe weg in met de Expert, de gebuiker is aan zet. Voor de liefhebber van een grote mok is deze nieuwe Nespresso het overwegen waard. Hij is wel flink aan de prijs en de constructie van de opvangbak van de capsules zou Nespresso soepeler mogen maken.

Update 17-01-2017: Inmiddels hebben we de Expert getest. Bekijk de testresultaten.

Nieuwe look

Het eerste wat opvalt aan de Nespresso Expert is dat hij in de breedte uitgelijnd is in plaats van in de lengte. Waterreservoir, Aeroccinno en knoppen voor de bediening zijn daardoor makkelijk bereikbaar. Hij is hierdoor ook wat geschikter voor een ondiep aanrecht.

De capsule plaats je bij door een fraai afgewerkte metalen schuif naar rechts te schuiven. Omdat de schuif van geborsteld metaal is uitgevoerd vallen vieze vingers niet op.

Persoonlijke koffie

Opvallend is de keuze van Nespresso om de machine uit te rusten met een draaiknop voor de selectie van verschillende soorten koffie. Was de keuze tot nu toe beperkt tot 3 standen, nu biedt de machine 5 standen: Ristretto (25 ml), espresso (45ml), lungo (110ml), americano (25ml koffie met 125ml heet water) en heet water. De koffieuitloop is gescheiden van de wateruitloop. Voor de Americano wordt er dus heet water bij de espresso gedaan. Volgens Nespresso de manier voor klanten om hun koffie nog persoonlijker te maken.

Om nog verder af te stappen van het 'druk-op-de-knop-en-klaar-principe' is er nu ook de mogelijkheid om de temperatuur van de koffie op 3 standen in te stellen. Welke temperaturen dat precies zijn wilde Nespresso niet vertellen: 'Het ligt immers ook aan de kopjes van de consument en of je deze voorverwarmt en wat de temperatuur in het kopje is.'

Nespresso-app

De machine is ook te bedienen via Bluetooth met een Nespresso-app. Je kunt daar dezelfde instellingen kiezen als op de machine maar de app heeft als extra de mogelijkheid om een timer te zetten. Let wel, dat kan natuurlijk pas als je eerst een capsule geplaatst hebt. In de app zit verder capsulebeheer, en hij geeft een melding wanneer je de capsule opvangbak moet legen. De app meldt het ook wanneer het tijd is om te ontkalken. De machine schakelt na 9 minuten uit.

Capsule container

Verbeterpuntje: op de beursmodellen ging het openen van de capsule container niet helemaal vlekkeloos. Een klein duwtje op de voorkant van de container zou genoeg moeten zijn om hem een stukje uit de machine te doen schuiven, zodat je hem eruit kan nemen. Maar als je de container echter wat harder in de machine hebt geduwd blijft hij hangen. Het vergt dan enig geduld om hem los te krijgen. Volgens de dame bij stand kwam dit omdat de machine nog nieuw was, maar het lijkt eerder dat de constructie hiervan nog wat beter moet worden uitgewerkt.

Half oktober in de winkel

De Nespresso Expert is naar goed gebruik zowel met als zonder Aeroccinno te koop. En hij komt er in 2 kleurvarianten: zwart en antraciet. Half oktober zou hij te koop moeten zijn in Nederland. We zullen hem dan natuurlijk ook naar ons lab sturen voor de test.

Bekijk de testresultaten van alle Nespresso-machines.