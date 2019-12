Eerste indruk|Nespresso breidt zijn familie uit met de Nespresso U. Het model wordt geleverd door Magimix (zwart en oranje) en Krups (crème en grijs). Uniek aan de U is de mogelijkheid om de positie van het waterreservoir en de kopjeshouder aan te passen. Is dat handig?

Met de Nespresso U kun je kiezen voor 3 koffievarianten; ristretto (25ml), espresso (40 ml) en lungo (110 ml). De positie van het waterreservoir pas je aan door de 'regelbare' arm rond te draaien, dit gaat traploos. De kopjeshouder is op 3 plaatsen vast te zetten met magneetjes; direct onder de koffie-uitloop, maar ook links of rechts wanneer je een grote kop gebruikt die anders niet onder de uitloop zou passen.

De U is verkrijgbaar in vier kleuren: zwart en oranje (Magimix), crème en grijs (Krups). Naast de beschikbare kleuren zijn er kleine verschillen tussen de U van Magimix en Krups; Magimix heeft rondjes in de roosters, Krups sleuven. De koffie-uitloop van Krups is rond, die van Magimix langwerpig.

Voordelen

Kleine compacte machine;

Positie van het snoer is aan te passen aan de positie van het waterreservoir;

Machine gaat automatisch uit als hij 9 minuten lang niet is gebruikt. Dit is aan te passen naar 30 minuten;

Eenvoudig schoon te maken;

Hij geeft een waarschuwing als de capsule vast zit. De drie lampjes knipperen dan om de beurt;

Er is ook een houder beschikbaar voor bijvoorbeeld suiker of lepeltjes die je ook met magneetjes aan de zijkanten van het toestel kunt bevestigen;

Hij onthoudt het laatst gekozen koffievolume.

Nadelen