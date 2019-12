Bosch Tassimo TAS1204

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bosch Tassimo kan meer dan koffie zetten, je kunt er ook thee, chocomelk en chailatte mee maken. Voor het maken van een koffie of thee variant met melk gebruik je 2 T-discs. Hij is leverbaar in meerdere kleuren. (o.a. zwart, wit, rood, blauw, roze)