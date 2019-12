Bosch TCA 529NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch TCA 529 is een volautomaat voorzien van een melkopschuimsysteem. De Siemens TK589NL en de TK529NL zijn technisch gelijk. Je kunt met de machine koffie zetten van bonen of van reeds gemalen koffie. Bij de bereiding van twee kopjes tegelijk maalt de machine twee keer waardoor het zetproces wat langer duurt dan bij enkele andere machines. De koffietemperatuur is in 3 standen instelbaar en de waterhoeveelheid is traploos te regelen.