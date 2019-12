Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch VeroBar TES70121RW is een zilverkleurige volautomaat. Hij is behoorlijk groot maar van vrijwel alle mogelijkheden voorzien. Cappuccino met 1 druk op de knop. Mogelijkheid voor een extra sterke koffie met de aromadoubleshot, per kop keuze uit 3 verschillende hoeveelheden.