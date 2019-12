Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch VeroSelection TES80323RW is volautomatisch. Volgens Bosch de stilste in hun assortiment, en hij scoort hierop ook als een van de beste in onze test. Het maalsysteem past zich aan de gebruikte boon aan. Standaard wordt de machine geleverd met een slangetje waarmee je melk uit een melkpak kunt opzuigen, maar een melkcontainer is optioneel erbij te nemen. Technisch gelijk zijn de TES80329RW en de Siemens TES803209RW.