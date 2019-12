DeLonghi Autentica ETAM 29.510X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi Autentica Etam 29.510 is een volautomaat is verkrijgbaar in zwart en zwart met zilver. Hij biedt als extra optie ook een long coffee. Volgens Delonghi krijg je dan een kopje koffie dat te vergelijken is met filterkoffie. Voor de liefhebbers van doppio is deze koffievariant ook direct te kiezen. Hij is voorzien van een rvs stoompijpje. Heeft de mogelijkheid om twee kopjes tegelijk te zetten op 1 maling, meestal zijn dat er twee. De hoogte van de koffieuitloop is instelbaar. Vergelijkbare modellen zijn de ETAM29.620.SB en ETAM29.660.SB maar die hebben een ander tekstdisplay, en zijn voorzien van een automatisch cappuccinosysteem