DeLonghi Dolce Gusto Melody 3 EDG 420.B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Melody 3 serie van Dolce Gusto is verkrijgbaar een automatische variant (de hoeveelheid water wordt door de machine bepaald) of een manuele variant (je moet als gebruiker zelf de hoeveelheid water bepalen). De automatische versie is te herkennen aan KP23 in het typenummer, de manuele begint met KP22. Beide zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Bij Dolce Gusto modellen wordt de koffievariant bepaald door de capsule die je plaatst.