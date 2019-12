DeLonghi Dolce Gusto Mini Me EDG305.BG

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi Dolce Gusto MiniMe is in Nederland officieel alleen van Krups te verkrijgen in twee kleuren, wit KP1201 en zwartKP1208. Delonghi machines komen via parallel import ons land binnen. De machines hebben een automatische stop van de watertoevoer en schakelen zichtzelf na 5 minuten uit.