DeLonghi Dolce Gusto Mini Me EDG305.WR

De Delonghi Dolce Gusto MiniMe komen via parallel import ons land binnen . In Nederland is officieel alleen Krups Dolce Gusto leverancier. Onder die naam is het model te verkrijgen in twee kleuren, wit KP1201 en zwartKP1208. Delonghi machines . De machines hebben een automatische stop van de watertoevoer en schakelen zichtzelf na 5 minuten uit.