DeLonghi EC785.GY Dedica Metallics

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De DeLonghi EC 785 Dedica Metallics is een opvallende halfautomatische espressomachine. De EC 785 is voorzien van een RVS behuizing met een metallic finish, verder gelijk aan de EC 685. De DeLonghi heeft een stoompijpje voor het handmatig opschuimen van melk. De EC 785 is verkrijgbaar in een grijze en beige uitvoering.