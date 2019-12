DeLonghi ECAM 23.210.W

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi ECAM 23.210 is er in twee kleuruitvoeringen. Hij is voorzien van een digitaal display. De machine heeft 3 verschillende temperatuursinstellingen, de keuze uit espresso of lungo, 1 of twee kopjes en van sterkt tot licht aroma. Je favoriete instellingen kan je opslaan onder "mijn koffie". Geschikt voor bonen en gemalen koffie. Automatische ontkalkings- en reinigingsprogramma's.