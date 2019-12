DeLonghi ECAM 23.420.SR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi ECAM 23.420 is er in drie verschillende kleurstellingen (ECAM 23.420.SB , de ECAM 23.420.SR , ECAM 23.420.SW) . Hij heeft een display waar je met 2 lijnen tekst door het zetproces geleidt wordt. Het stoompijpje is voorzien van een melkschuimregelaar. De machine heeft 3 verschillende temperatuursinstellingen, de keuze uit espresso of lungo, een of twee kopjes en van sterkt tot licht aroma. Je favoriete instellingen kan je opslaan onder "mijn koffie". Geschikt voor bonen en gemalen koffie. automatische ontkalkings- en reinigingsprogramma's.