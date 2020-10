DeLonghi ECAM 23.460.B EX:4 Cappuccino

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwarte volautomatiche espressomachine van Delonghi is identiek aan de Ecam 23.463.B EX:4, maar wordt via ander verkoopkanaal aangeboden. Dit model heeft een geintegreerde melkkan voor het automatisch opschuimen van melk. Dit model is de opvolger van het ECAM 23.460 model uit 2014 en verkrijgbaar in 3 kleuren; zwart, zilver en zwart/zilver.