DeLonghi ECAM 26.455.WB parelmoer wit

De Delonghi ECAm 26.455 is er in verschillende kleurstellingen te herkennen aan de letters na het typenymmer. De 26.455.B is zwart, de 26.455.BLB is blauw, de 26.455.GRB is limoengroen, de 26.455.WB is parelmoer wit, de 26.455.YEB is geel. De espresso van deze machine heeft wel wat body, is niet zo waterig en komt volgens het expertpanel in de buurt van echte espresso. De crema is mooi compact, maar de kleur is nog helemaal egaal. De geur mag iets meer diepgang hebben.