Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi ECAM 510.55.M PrimaDonna S de Luxe is een volautomatische espressomachine met melkbeker voor het automatisch opschuimen van melk. Met een enkele druk op de knop zet de Delonghi een cappuccino, latte Macchiato, caffè latte, espressso, koffie, lungo en een espresso doppio. De machine wordt geleverd met een extra stoompijpje voor handmatig melkopschuimen en voor het tappen van heet water. De ECAM 510.55.M is via de Coffee Link App van Delonghi op afstand te bedienen en te personaliseren.