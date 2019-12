DeLonghi ECAM650.85.MS - PrimaDonna Elite Experience

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi ECAM 650.85.MS Prima Donna Elite Experience is een zeer grote, zware, maar ook zeer uitgebreide volautomaat. De Prima Donna Elite heeft een reservoir voor melk en een apart reservoir voor het maken van een warme kop chocolademelk. Ook kun je met de MixCarafe ijskoffie maken en is er een optie om thee te zetten op verschillende temperaturen. Te bedienen door middel van een touchscreen op de machine, maar kan ook door een app worden aangestuurd. Via de Coffee Link app kan je instellingen wijzigen, onderhoud uitvoeren en statistieken bekijken.