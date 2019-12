DeLonghi ECOV 311.AZ Icona Vintage

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi 311 Icona Vintage is een manuele machine waarin je gemalen koffie kunt gebruiken of pads. Hij is voorzien van een plastic stoompijpje voor het opschuimen van melk. Verkrijgbaar in verschillende kleuruitvoeringen. Hij behoort tot een lijn van verschillende keukenapparatuur van Delonghi.