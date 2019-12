DeLonghi Nespresso Lattissima+ EN520.X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lattissa + van Delonghi kan melkopschuimen waardoor er veel verschillende koffievarianten mee te zetten zijn. De espresso uit de Lattisima heeft een dunne crema en een wat bittere smaak, de espresso heeft niet zoveel geur en het ontbreekt aan body (espresso is wat waterig). De machine is verkrijgbaar in het zilver (EN 520 S), wit (EN 520 W), Rood (EN 520 R), zwart (EN 520 B) en blauw (EN520 BL).