DeLonghi Nespresso Lattissima EN720M

De DeLonghi Lattissima EN720 M is een cupsystemen voorzien van een los melkreservoir. Je kunt er hierdoor ook met een druk op de knop een cappuccino of machiatto mee zetten met verse melk. Het melkreservoir bewaar je in de koelkast tot je het nodig hebt. De espresso vond het expert panel niet geweldig. Hij is waterig en heeft weinig body. Er overheerst een bittere of zure smaak. De cremalaag is licht, heeft spikkels en grote bubbels.