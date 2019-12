DeLonghi Nespresso Lattissima One EN500.BW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nespresso Lattissima One EN500.BW is het smalle broertje van de Lattissima Touch en de Pro. De Lattissima One heeft een afneembare melkbeker voor het opschuimen van melk voor een enkele cappuccino of latte macchiato. Het gehele melksysteem kan in de vaatwasser. De Lattissima One is verkrijgbaar in het wit en in een bruine kleur.