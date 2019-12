DeLonghi Nespresso Pulse EN 110.O

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi Nespresso Pulse is als modulaire systeem van Nespresso ook van Krups en Magimix verkrijgbaar. Je kunt het waterreservoir aan de achterkant rondraaien zodat je het links of recht kunt plaatsen. Aan de zijkant van de machine is er plaast voor een houder voor cupjes en een voor bijvoorbeeld theelepeltes. Die blijven met een magneetje op hun plek zitten.