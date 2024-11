DeLonghiRivelia EXAM440.55.BG Sand Beige (2024-versie)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze testresultaten gaan over Rivelia's geproduceerd vanaf 2 april 2024. De'Longhi verkocht onder dezelfde productnaam en dezelfde streepjescode eerder een iets andere espressomachine. Je kunt dit zien aan karakter 9 t/m 14 van het serienummer op de doos. Als dit 240402 of een hoger getal is, hebben we het over dezelfde espressomachine. Als je online bestelt, dan kun je pas bij levering zien of je een Rivelia hebt van voor of na die productiedatum.