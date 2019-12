Electrolux Lavazza A Modo Mio Favola ELM5200

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Electrolux Lavazza A Modo Mio Favola ELM 5200 is verkrijgbaar in het rood en in het grijs. De Favola modellen verschillen in hun melkopschuimvoorziening. Je hebt de LM5200 - serie (zonder geïntegreerde melkopschuimer wel voorzien van een stoompijpje), de LM5100 - serie (basismodel : zonder geïntegreerde melkopschuimer, geen automatische en programmeerbare instelling). De geteste 5400 heeft een systeem waarbij melk in een melkkannetje wordt opgeschuimd, dat kan warm en koud. De modellen beginnend met ELM werden onder de naam van Electrolux verkocht maar nu worden alleen nog de LM modellen onder de naam van AEG uitgebracht.