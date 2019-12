Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De FrancisFrancis Illy Y5 milk is een capsule systeem dat werkt met Iperespresso. Hij is voorzien van een melkopschuimer waarmee je automatisch koffievarianten met melk kunt maken. De gewenste hoeveelheid is in te stellen en de kopjes houder is in hoogte verstelbaar.