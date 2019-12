Gaggia Brera RI9305/01

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gaggia Brera RI9305 is geen grote volautomaat, toch zet je er twee kopjes tegelijk mee als je dat wilt. De maalgraad is op 5 verschillende niveau's in te stellen. Met het metalen stoompijpje schuim je zelf melk op voor een cappuccino of late macchiato. Na een uur schakelt de machine automatisch in stand-by.