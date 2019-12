Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gaggia Classic scoort geheel genomen prima. Negatieve uitschieter is het energiegebruik bij opwarmen. Daarbij is het voor de gebruiker oppassen want er komt soms onverwacht stoom uit het stoompijpje. De espresso is echter wel van voldoende kwaliteit, hij is niet waterig en de crema heeft een mooie kleur en goede structuur.