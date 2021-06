Illy FrancisFrancis Illy X7

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Illy X7 is verkrijgbaar in rood, wit en zwart. De espresso uit de FrancisFrancis onderscheidt zich met die van de andere machines met name in de crema. De crema is iets donkerder en egaler van kleur, de geur is zwak maar wel aangenaam. De espresso is redelijk zuur, maar dat is is niet onaangenaam.