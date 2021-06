Illy FrancisFrancis Illy X7.1 Iperespresso wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De FrancisFrancis Illy X7.1 is de opvolger van de X7. Hij is voorzien van een stoompijpje. Helaas is de temperatuur van de melk aan de lage kant en houdt het schuim niet echt lang stand. De smaak is iets bitter. De espresso heeft een romig mondgevoel en is wat dik.