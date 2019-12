Jura D6 Piano Black

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De D6 Piano Black is een volautomatische espressomachine uit de D-serie van Jura. Deze eenvoudig en strak vormgegeven espressomachine heeft een cappuccinatore (een melkslangetje) voor het automatisch opschuimen van melk. Deze Jura heeft een automatisch programma voor espresso, koffie, heet water, melkschuim en cappuccino. Van de koffie en de espresso kunnen ook twee kopjes tegelijk gezet worden. De Jura D-serie is wireless ready, dat betekent dat het apparaat door een extra smart connect accessoire met bluetooth te bedienen is. De Jura D60 Piano Black is technisch gelijk en verschilt alleen in kleur.