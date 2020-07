Jura E6 Piano White (EB) 15378

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze E6 (EB) van Jura is een volautomatische espressomachine met heeft een melkslangetje voor het automatisch opschuimen van melk, waarmee je 2 cappuccino tegelijk mee kan zetten. Dit model is de opvolger van het E6 en E60 model uit 2015 en verkrijgbaar in 3 kleuren; zwart wit en platina.