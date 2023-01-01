icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
JURAE8 Midlight Silver (ED)

In de uitvoering
  • Soort:  Volautomaat
  • Melkopschuimer:  Geïntegreerd melkbakje
  • Type koffie:  Bonen
€ 1.329,-

4 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Testresultaat

Testoordeel
Espresso
Cappuccino
Gebruiksgemak
Geluid
Instellingen
Energieverbruik
Connectiviteit met app
Merktevredenheid

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De JURA E8 Midlight Silver (ED) is een volautomaat. Je kunt koffie met melk, zoals cappuccino, maken met een geïntegreerd melkbakje. Je kunt 2 kopjes tegelijk zetten. In de watertank past 1950 ml water. Er is 1 bonenreservoir. De test is gedaan in november 2025.

Samenvatting

Soort
Volautomaat
Melkopschuimer
Geïntegreerd melkbakje
Type koffie
Bonen

