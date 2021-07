Jura ENA 4 Full Metropolitan Black (EA)15344

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Jura ENA 4 is een volautomatische espressomachine zonder melkfunctie. De machine is verkrijgbaar in het wit en in het zwart. Deze ENA 4 heeft een automatisch programma voor een koffie, espresso, espresso doppio en caffe doppio. De ENA 4 heeft maar 1 koffie-uitloop, maar het is toch mogelijk om twee kopjes koffie tegelijk te zetten door het kopje te wisselen.