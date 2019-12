Jura ENA 8 Sunset Red

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Jura ENA 8 is een volautomatische espressomachine verkrijgbaar in een afwerking met rood, zwart, wit of aluminium. Het design van de watertank verschilt ook per uitvoering. De ENA 8 is een eenkops machine, wat betekent dat je er maar 1 kopje espresso/koffie per keer mee kunt zetten. De Jura heeft een melkslangetje voor het automatisch opschuimen van melk.